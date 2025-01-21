Трамп допустил, что США перестанут покупать нефть в Венесуэле

Нефтяной танкер стоит на якоре в заливе в Венесуэле Фото: Picture alliance via Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - США, вероятно, прекратят импортировать нефть из Венесуэлы, заявил президент страны Дональд Трамп журналистам.

"Мы, вероятно, перестанем покупать нефть в Венесуэле - нам не нужна их нефть", - сказал он, добавив, что у США достаточно собственной нефти.

Соединенные Штаты до 2019 года, когда ввели санкции в отношении нефтяного сектора латиноамериканской страны, импортировали из нее около 0,5-1 млн б/с нефти. В сентябре 2024 года импорт был возобновлен, и по настоящее время составил в среднем 260 тыс. б/с.

По данным ОПЕК, в декабре 2024 года Венесуэла добыла 886 тыс. б/с.