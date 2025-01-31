В Белом доме назвали две главные задачи спецпосланника Трампа в Венесуэле

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл находится с визитом в Венесуэле, подтвердили в Белом доме сообщения СМИ.

"Я подтверждаю, что Ричард Гренелл прибыл сегодня с визитом в Венесуэлу для решения двух неотложных задач", - заявила пресс-секретарь президента Кэролайн Левитт.

По ее словам, миссия Гренелла заключается в том, чтобы "убедиться, что граждане Венесуэлы, которые нарушили законы США, смогут (после депортации - ИФ) приземлиться в Венесуэле". Спецпосланнику также предстоит добиться того, чтобы "все американские граждане, задержанные в Венесуэле, вернулись домой".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что страна не будет принимать самолеты с нелегалами.

Летом 2024 года в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа. После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты. Американское правительство признало Гонсалеса победителем президентских выборов.

Левитт подчеркнула, что визит Гренелла в Венесуэлу не означает, что новая администрация США признает Мадуро законным президентом этой страны.