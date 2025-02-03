Россия продолжит диалог с Сирией по всем темам, в том числе по базе в Тартусе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Москва и Дамаск договорились продолжать диалог по различным вопросам, в том числе о дальнейшей судьбе российской базы в Тартусе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, наша делегация недавно провела переговоры в Дамаске. Условлено продолжить контакты по всем вопросам. Есть много вопросов для обсуждения. Мы продолжим диалог по всем темам, в том числе и по этой", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, удалось ли достичь каких-то договоренностей о дальнейшем использовании Россией базы в Тартусе.

Российская межведомственная делегация провела 28 января в Дамаске переговоры с главой администрации Сирии Ахмадом аш-Шараа, переговоры продолжались около трех часов и прошли конструктивно, сообщал тогда замглавы МИД Михаил Богданов.

"Встреча прошла в целом хорошо. Она продолжалась три часа, включая официальный обед. Вел беседу, в основном, глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа, в переговорах также участвовали министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, присутствовал и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, который является старшим братом Ахмада аш-Шараа, и наша межведомственная делегация. Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация", - сказал Богданов по итогам переговоров.

В состав российской делегации, помимо Богданова, входил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.