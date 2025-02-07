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Министр обороны Сирии назвал условия сохранения российских баз в стране

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона сможет сохранить базы Хмеймим и в Тартусе, если это будет выгодно для Сирии, заявил глава оборонного ведомства САР Мархаф Абу Касра.

"Если мы получим от этого выгоду для Сирии, то да", - сказал министр в интервью газете The Washington Post, отвечая на вопрос, разрешит ли Дамаск России сохранить эти две базы.

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Кроме того, по его словам, отношение Москвы к новому сирийскому правительству с момента ухода с поста президента Сирии Башара Асада "значительно улучшилось".

Министр также указал, что Дамаск в настоящее время рассматривает возможность оборонных соглашений с разными странами.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила своим партнерам использовать российские базы Хмеймим и в Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию, это было принято с пониманием.

"Если мы там остаемся, значит, мы должны что-то делать в интересах той страны, где мы находимся. В чем будут заключаться интересы, что мы сможем для них сделать - это вопрос, ждущий кропотливого исследования от обеих сторон", - сказал президент РФ.

Дамаск Тартус Хмеймим Сирия
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