Трамп советует палестинцам перебраться из сектора Газа в более безопасные места

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинцам, находящимся в секторе Газа, лучше жить в иных местах, поскольку анклав на протяжении многих лет переживал различные вооруженные конфликты, сообщает телеканал CNN.

"Если посмотреть на сектор Газа, можно увидеть, что там был ад на протяжении многих лет. (...) Насилие всегда происходило в анклаве. Я думаю, можно сделать так, чтобы люди жили в районах, которые намного безопаснее, лучше и комфортнее", - сказал Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что провел беседу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"Я бы хотел, чтобы Египет принял некоторое число палестинцев. Мы много помогаем Египту, и я уверен, что он может помочь нам", - отметил Трамп.

В воскресенье президент США заявил, что в телефонном разговоре в субботу с королем Иордании Абдаллой II поднял вопрос о переселении свыше 1 млн палестинцев из сектора Газа в королевство.

По оценкам ООН, в Иордании уже находятся 2,39 млн зарегистрированных палестинских беженцев. Всего в мире насчитывается 5,9 млн человек из этой категории беженцев.

Трамп тогда отметил, что, кроме Иордании, Египет также мог бы принять палестинцев. Трамп пояснял, что речь может идти и о временном и долгосрочном проживании палестинцев на новом месте, и что подобная инициатива может затронуть 1,5 млн человек.

Абдалла II и ас-Сиси ранее резко высказывались против идеи направить в их страны больше палестинских беженцев. Вместе с тем, по данным ООН, в ходе нынешнего конфликта в секторе Газа уничтожены или повреждены 60% построек, 92% жилого фонда. 90% жителей стали перемещенными лицами.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В начале 2025 года при посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 19 января.