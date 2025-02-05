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ХАМАС считает идею Трампа по переселению жителей Газы путем к хаосу

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ХАМАС считает, что план президента США Дональда Трампа по переселению жителей из Газы является путем к хаосу, заявил официальный представитель палестинского движения Сами Абу Зухри.

"Мы считаем, что это путь к созданию хаоса и напряженности в регионе. Наш народ в секторе Газа не позволит этим планам осуществиться", - говорится в его заявлении, которое опубликовали арабские СМИ.

По его словам, требуется прекращение оккупации и агрессии против народа Газы, а не его изгнание со своей земли.

Ранее президент США заявил, что по-прежнему считает хорошей свою идею о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию.

По словам Трампа, жителям Газы нужно предложить обустроенную территорию, поскольку в Газе остались одни руины.

Несколько дней назад Трамп впервые выступил с идеей о переселении палестинцев, однако против такого варианта выступили арабские страны.

Позже, во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп уточнил, что считает нужным вывезти из Газы всё ее население.

Газа Египет США ХАМАС Иордания
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