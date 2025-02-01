Несколько арабских стран отвергли идею Трампа о перемещении жителей Газы

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Представители ряда арабских стран выступили в субботу против идеи президента США Дональда Трампа о перемещении палестинцев из сектора Газа в Египет и Иорданию, сообщают западные СМИ.

Такую позицию озвучили по итогам министерской встречи в Каире, в которой приняли участие Египет, Иордания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, представители Палестинской национальной администрации и генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт.

Участники встречи отметили, что идея Трампа "угрожает стабильности ближневосточного региона, рискует усилить конфликт и подрывает перспективу мирного сосуществования народов". При этом они выразили готовность работать с администрацией США над "справедливым и всеобъемлющим мирным урегулированием на Ближнем Востоке".

По мнению участников встречи, этот процесс должен быть основан на сосуществовании двух государств: израильского и палестинского.

В ночь на субботу Трамп предположил, что власти Египта и Иордании, в конце концов, согласятся разместить у себя палестинцев из Газы.