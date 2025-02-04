Премьер Японии на этой неделе проведет переговоры с Трампом в Вашингтоне

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в четверг отправится в США, где проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампа, сообщают во вторник японские СМИ.

Визит премьера продлится три дня.

По данным японских властей, ожидается, что Исиба и Трамп на встрече обсудят, в частности, пути усиления сотрудничества для противостояния вызовам со стороны Северной Кореи и Китая.

СМИ отмечают, что это будет вторая встреча Трампа с иностранным лидером в Белом доме с момента инаугурации президента США 20 января. Во вторник у Трампа запланированы переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.



