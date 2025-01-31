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Марко Рубио считает главной задачей американской дипломатии заботу об интересах США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что своей основной задачей в качестве главы американской дипломатии считает обеспечение национальных интересов Америки.

"Главной задачей (...) является забота о национальных интересах США", - сказал он в беседе с американской журналисткой Мегин Келли.

По словам Рубио, сегодня в мире "происходят ужасные события, которые оказывают влияние на наши национальные интересы напрямую".

Он отметил, что "мир поляризовался", влияние на мировую ситуацию оказывают "и Китай, и Россия, Иран и Северная Корея".

"Поэтому сегодня мы должны как никогда понимать, что внешняя политика должна соответствовать национальным интересам, делать все возможное, чтобы избежать войн и конфликтов", - подчеркнул госсекретарь США.

Нынешний глобальный конфликт "будет намного хуже предыдущих для всей планеты, и сейчас есть много стран, которые могут прекратить жизнь на Земле", сказал Рубио.

Сложность дипломатии в таких условиях заключается в балансе между усилиями по всемерному препятствованию войны, но ни в коем случае не за счет национальных интересов, отметил он. А для этого иногда приходится общаться с людьми, "которых вы никогда не пригласили бы на обед".

Госсекретарь считает, что некоторые соперники США за последние четыре года стали сильнее.

"Нельзя сказать, что Россия стала за последние четыре года слабее, она контролирует территории, которых у нее не было, когда президент Трамп покидал офис (по завершении предыдущего президентского срока - ИФ)", - заявил Рубио.

По его мнению, это показывают и события на Ближнем Востоке, а также активизация "агрессивных выпадов" Китая в отношении Тайваня, Филиппин и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Рубио сказал, что в таких условиях возрастает роль личных контактов президента США с лидерами других стран, в частности, Китая и России, пообещав, что они вскоре состоятся.

Марко Рубио США Китай Иран Трамп
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