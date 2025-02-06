В ЕК допустили, что лидер Сирии сможет посетить Францию несмотря на санкции

Для этого потребуется исключение из санкционных правил

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Для предполагаемого визита во Францию президента Сирии в переходный период Ахмада аш-Шараа может быть сделано исключение из действия наложенных на него санкций ООН, сообщил Ануар аль-Ануни, пресс-секретарь главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Что касается Ахмада аш-Шараа, он фигурирует в санкционном списке ООН против ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации), и этот список действует в Европейском союзе. Нахождение в этом списке в рамках данного санкционного режима означает запрет на поездки. То есть господин аш-Шараа является объектом запрета на путешествия во все государства-члены ООН и, следовательно, во все государства-члены Европейского союза", - сказал Аль-Ануни, отвечая на вопрос, как подсанкционный аш-Шараа мог бы ответить на приглашение президента Эммануэля Макрона посетить в ближайшее время Францию.

"Санкционный режим предусматривает некоторые исключения из этого правила (...) при условии, что путешествие и въезд на территорию (одного из государств-членов - ИФ) оправданы. Это комитету ООН по санкциям надлежит определить, может ли поездка господина аш-Шараа быть таким исключением либо по его просьбе, либо по просьбе соответствующего государства-члена", - объяснил представитель Каллас.

Елисейский дворец сообщил 5 февраля о телефонном разговоре Макрона с аш-Шараа "в преддверии международной конференции по Сирии, которая состоится 13 февраля 2025 года в Париже". После этого в СМИ появились сообщения о приглашении сирийскому лидеру посетить Францию.

Отвечая на дополнительный вопрос, аль-Ануни подтвердил, что высокий представитель ЕС по иностранным делам Каллас пригласила посетить Брюссель министра иностранных дел Сирии Асада аш-Шайбани, когда они встретились в Эр-Рияде.