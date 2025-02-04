Эрдоган и сирийский лидер обсудили восстановление безопасности в САР, экономические отношения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сирии в переходный период Ахмад аш-Шараа во вторник провели в Анкаре переговоры на темы обеспечения безопасности на сирийской территории и экономических отношений.

"Эрдоган сообщил, что стороны обсудили совместные шаги, которые могут быть предприняты для установления безопасности и экономической стабильности в Сирии", - информирует агентство "Анадолу".

В частности, Эрдоган предложил всю возможную помощь в борьбе с группировкой ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация) и Рабочей партии Курдистана.

Кроме того, турецкий президент выразил готовность помочь в экономическом восстановлении Сирии, пояснил, что с улучшением жизни в САР туда будут возвращаться беженцы. По словам Эрдогана, Анкара и Дамаск сотрудничают в энергетике, торговле, здравоохранении, образовании.

"Анадолу" отмечает, что в свою очередь аш-Шараа заявил о стремление сделать стратегическими сирийско-турецкие отношения.

Также он призвал оказать давление на Израиль в связи с присутствием его военных на юге Сирии.

"Международное сообщество должно оказать давление на Израиль, необходимо вернуться к границам 1974 года", - сказал аш-Шараа.

До этого аш-Шараа совершил первый зарубежный визит в Эр-Рияд, где провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом.

Накануне сирийский лидер заявлял, что сирийские власти обсуждают перспективы отношений с курдами, которые контролируют северо-восток страны, однако разногласия пока сохраняются.