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Турция и Сирии разработают программу развития военного потенциала сирийских вооруженных сил

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Турция и Сирия составят план действий по укреплению боеспособности сирийских вооруженных сил, сообщает в четверг "Хюрриет" со ссылкой на неназванных представителей турецкого Минобороны.

"В рамках требований нового сирийского правительства мы пропишем совместный рабочий план. Для развития возможностей сирийской армии мы предпримем конкретные шаги", - заявили они журналистам.

Также представителей Минобороны попросили прокомментировать сообщения СМИ, будто Турция создаст военную базу в Сирии. В ведомстве ответили, что "о таких вопросах говорить слишком рано", и следует относиться к подобным сведениям с осторожностью. В то же время в Минобороны отметили, что нынешние приоритеты - защита территориальной целостности Сирии, нормализация обстановки в стране, борьба с угрозами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещённая в РФ террористическая организация) и Рабочей партии Курдистана.

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"Хюрриет" напоминает, что ранее состоялся визит в Анкару президента Сирии в переходный период Ахмада аш-Шараа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и аш-Шараа обсуждали в том числе обеспечение безопасности на сирийской территории.

В конце января в Дамаске побывала делегация турецкого Минобороны.

Ранее сирийский лидер заявлял, что Дамаск обсуждает перспективы отношений с курдами, которые контролируют северо-восток страны, однако разногласия пока сохраняются.


Сирия Турция
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