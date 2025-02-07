В Абхазии отменили график отключений электроэнергии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Абхазии отменяются шестичасовые ограничения подачи электроэнергии, сообщает в пятницу пресс-служба абхазской компании "Черноморэнерго".

"С 00:00 по московскому времени все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что договоренность о поставках дополнительного объема электричества была достигнута в ходе встреч в Москве политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы с вице-премьером РФ Александром Новаком и заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.