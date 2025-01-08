В Абхазии ужесточают график отключений электричества

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Абхазии увеличили ограничения на подачу электроэнергии до 6 часов в сутки.

"В связи с необходимостью экономии электроэнергии из Российской Федерации с 9 января вводятся новые ограничения на поставку электроэнергии. Эти меры направлены на оптимизацию использования энергоресурсов и обеспечение стабильной работы энергосистемы страны", - говорится в сообщении абхазской энергетической компании "Черноморэнерго".

Согласно новому графику, электричество будут отключать на всей территории республики четыре часа днем и два часа в ночное время суток.

По просьбе абхазской стороны гуманитарные поставки электричества из России в республику начались 23 декабря.

"В ответ на обращение Абхазии руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику. (...) Я от имени народа Абхазии выражаю искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь", - заявил и.о. президента республики Бадра Гунба.

После начала поставок из РФ в республике были введены четырехчасовые отключения электричества - два часа днем и столько же ночью. В марте абхазские энергетики ожидают увеличение уровня воды в водохранилище ИнгурГЭС и увеличение количества электричества, вырабатываемого гидроэлектростанцией.

По данным абхазских синоптиков, во второй половине января в республике ожидается ухудшение погоды и понижение температуры воздуха почти вдвое, до + 6-8 градусов.