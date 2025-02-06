Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Абхазию 7 февраля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве готовы возобновить поставки электроэнергии в Абхазию в полном объеме, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак на встрече с политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунбой.

"С завтрашнего дня мы готовы возобновить поставки в полном объеме, для того чтобы электроэнергией были обеспечены все граждане и Абхазии без ограничений", - сказал Грабчак.

"Мы очень надеемся, что все формальные процедуры, зависящие от действий руководства Абхазии, будут соблюдены. И это позволит нам тот переток, о котором мы с вами сейчас договорились, возобновить и обеспечить жителей электроэнергией в полном объеме", - отметил Грабчак.

По его словам, в Москве понимают, что "народ Абхазии не должен страдать от дефицита электроэнергии, и готовы обстоятельно обсудить все аспекты развития электроэнергетического комплекса Абхазии, аспекты поставок электроэнергии".

Гунба выразил надежду, что республика сможет реализовать без препятствий, без введения дополнительных ограничений поставку электроэнергии гражданам Абхазии.

Гунба поблагодарил российских коллег, откликнувшихся ранее на его просьбу об оказании поддержки в виде гуманитарного перетока электроэнергии, "который позволил облегчить ситуацию для граждан нашей страны".

"Мы знаем, что эти объемы перетока, которые были предоставлены нашей стране, фактически находятся на исходе. Учитывая непростую ситуацию, я обращаюсь к вам, к нашим российским коллегам, поддержать дополнительным объемом перетока для обеспечения бесперебойной электроэнергией нашей страны", - заявил абхазский политик.

До 10 января Гунба исполнял обязанности президента Абхазии (после ухода в отставку Аслана Бжании), сейчас он в отпуске в связи с участием в избирательной кампании по выборам президента страны.

Занимая должности вице-президента и и.о. президента, Гунба курировал отношения с Россией, в том числе ряд нацеленных на развитие республики совместных российско-абхазских проектов. Он заявлял, что считает своим долгом довести эти проекты до логического завершения, в связи с чем обратился за помощью к российскому руководству.