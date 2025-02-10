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Mattel может повысить цены на игрушки из-за пошлин на импорт из Китая

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская Mattel Inc. может повысить цены на игрушки, в том числе на куклы Barbie и машинки Hot Wheels, из-за введения пошлин на импорт из Китая, пишет CNBC.

Президент США Дональд Трамп распорядился о введении 10%-ных пошлин на все импортируемые в Штаты китайские товары с 4 февраля.

Mattel, которая производит в Китае около 40% своих игрушек, сообщила, что будет искать способы смягчения последствий введения пошлин, в том числе за счет пересмотра цепочек поставок, но также рассматривает повышение цен.

"Разумеется, у нас есть ряд мер, которые мы можем использовать для смягчения последствий тарифов", - сказал финансовый директор Mattel Энтони ДиСильвестро в беседе с аналитиками после публикации квартального отчета компании.

"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в розничном секторе, чтобы найти оптимальный баланс, и мы всегда помним о потребителях, когда рассматриваем ценовые решения", - отметил он.

Компании с диверсифицированными цепочками поставок, такие как Mattel, выпускающая продукцию на собственных и сторонних заводах в семи разных странах, обладают большей гибкостью в перераспределении производства, а также могут полагаться на своих поставщиков, чтобы разделить с ними бремя новых пошлин.

Другие же имеют менее сильные позиции в переговорах с поставщиками и в случае неспособности достигнуть с ними договоренности будут склонны перекладывать возросшие издержки на покупателей, чтобы не жертвовать собственной прибылью, пишет CNBC.

К 2027 году Mattel планирует перераспределить производство таким образом, чтобы ни на одну страну не приходилось более 25% выпускаемой компанией продукции.

Дональд Трамп США Mattel Китай
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