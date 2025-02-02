Указ Трампа о пошлинах на товары из Мексики, Канады и Китая вступит в силу на следующей неделе

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Указ под названием "Введение пошлин для борьбы с потоком незаконных наркотиков через нашу северную границу", подписанный президентом США Дональдом Трампом, вступает в силу на следующей неделе, сообщило агентство Associated Press (AP).

Ранее Белый дом заявлял, что пошлины будут введены с 1 февраля, но в соответствии с указом президента они вступят в силу не ранее 4 февраля.

Как сообщалось, Трамп своим указом вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа и электроэнергии.

Пошлины в 10% в отношении китайских товаров станут добавлением к уже существующим, введенным ранее.

Поводом для таких мер стало то, что эти страны, по мнению Трампа, недостаточно активно борются против ввоза в США наркотического вещества фентанила.

Ранее власти Канады и Мексики предупреждали, что будут готовы ввести ответные меры. В Белом доме в связи с этим заявили, что указ Трампа предусматривает повышение ставок, если ответные меры последуют.