Mattel в III квартале снизил чистую прибыль на 25%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель игрушек Mattel Inc. в третьем квартале сократил чистую прибыль на 25%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались хуже прогноза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $278,4 млн, или $0,88 в расчете на акцию, по сравнению с $372,4 млн, или $1,09 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $0,89 на бумагу с $1,14.

Выручка уменьшилась на 6% - до $1,74 млрд против $1,84 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,06 на бумагу при выручке в $1,83 млрд.

Мировые продажи машинок, включая Hot Wheels, выросли в минувшем квартале на 8% - до $626 млн, кукол (включая Барби) - сократились на 11%, до $674 млн. Реализация игр для малышей, в том числе Fisher-Price и Thomas & Friends, упала на 25% - до $262 млн, других игрушек - повысилась на 11%, до $404 млн.

За минувший квартал Mattel выкупила свои акции на сумму $202 млн, в результате объем buyback с начала года достиг $412 млн.

По итогам 2025 года компания планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне $1,54-1,66 на акцию, скорректированную валовую рентабельность - около 50%, а также увеличить выручку на 1-3%.

Котировки акций Mattel снизились на 5,5% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация компании выросла на 6,2% (до $6 млрд), тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 14,5%.

