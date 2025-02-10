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В ЕС ждут ответа Приднестровья на предложение 60 млн евро на поддержку энергопотребления

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) не отказалась от предложенных Еврокомиссией (ЕК) 60 млн евро в помощь жителям региона на оплату энергоснабжения, но пока предпочла иной вариант решения проблемы, заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

"На сегодняшний день это предложение всё ещё остается в силе. Приднестровскому региону надлежит сообщить нам свою реакцию и обсудить (данный вопрос - ИФ). Как вам известно, существуют условия относительно этих 60 млн, касающиеся уважения прав человека и основополагающих свобод", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Нет, Приднестровье не отвергло это. Вместе с тем на данный момент Приднестровье выбрало иное решение", - ответил Мерсье на уточняющий вопрос об отношении Тирасполя к предложению Брюсселя.

В понедельник лидер ПМР Вадим Красносельский сообщил, что Приднестровье после 10 февраля будет получать газ из Венгрии при технической и кредитной поддержке России.

В тот же день глава молдавского правительства Дорин Речан объявил, что поставки газа в Приднестровье после 10 февраля будет осуществлять компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией.

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При этом Речан подчеркнул, что молдавские власти не будут блокировать поставки газа в Приднестровье: "Это не соглашение между правительством Республики Молдова и Россией или другими субъектами, а разрешение правительства для того, чтобы население Приднестровского региона могло получать газ и не замерзать".

Он также сообщил, что Тирасполь отказался от предложения Евросоюза о помощи в размере 60 млн евро. По его словам, "в среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро было бы решением, которое освободило бы Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности, однако оно было отклонено".

"Основным условием, от которого отказался Тирасполь, было постепенное повышение тарифов для потребителей. Поэтому они не могут получить деньги из европейской помощи в размере 60 млн евро", - пояснил молдавский премьер.

Еврокомиссия объявила 4 февраля, что в рамках стратегии энергетической независимости для Молдавии жителям Приднестровья предлагаются 60 млн евро "на определенных условиях". "Эта помощь зависит от мер, принимаемых в отношении основных свобод и прав человека в Приднестровском регионе, и исключает энергоемкие виды деятельности", - говорилось в сообщении ЕК.

ЕС Приднестровье
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