Energocom с начала февраля поставил в Приднестровье 26 млн куб. м газа на средства ЕС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom в феврале приобрела и поставила в Приднестровский регион 26,456 млн кубометров газа, сообщила пресс-служба Energocom.

Закупки осуществлялись с 1 по 10 февраля по заявкам "Тираспольтрансгаза" за счет гранта в 20 млн евро, предоставленного Евросоюзом Молдавии.

Закупочная цена составила около 57 евро за 1 МВт.ч, или около 600 евро за 1 тысячу кубометров. К этой цене нужно прибавить также прочие сборы, логистические и транспортные издержки, которые могут увеличить конечную цену до 25%, уточняет Energocom.

Закупки производились на биржах Румынии и Болгарии, а поставки осуществлялись по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы-Унгены.

Energocom сообщил, что информация о закупленных объемах является оценочной и еще должна быть подтверждена оператором газотранспортной системы.

Как сообщалось, поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", на $709 млн, который молдавские власти не признают.

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский говорил, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.

Поставки будет осуществлять венгерская MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагазом". При этом Тирасполь будет авансом оплачивать транзитные расходы за газ, транспортируемый от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом".

Выделенные Евросоюзом на покупку газа 20 млн евро являются частью гранта общим объемом 64 млн евро, предоставленному Европейской комиссией правительству Молдавии. Еще 10 млн евро направлены на закупку электроэнергии в Румынии для потребителей правого берега Днестра. Второй транш помощи в размере 34 млн евро будет направлен министерству финансов Молдавии для бюджетной поддержки.

И.о. председателя правления "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил в среду, что 11 февраля компания передала "Тираспольтрансгазу" 3 млн кубометров газа в качестве займа "для дальнейшей поддержки газотранспортной системы". Кроме того, в среду "Молдовагаз" купил на Румынской товарной бирже 2,59 млн кубометров газа с условием поставки 12 февраля потребителям левобережья Днестра. Таким образом, на данный момент "Тираспольтрансгаз" взял у "Молдовагаза" на условиях возврата 6 млн кубометров газа (ранее, 1 февраля, "Молдовагаз" уже передал "Тираспольтрансгазу" 3 млн кубометров газа для поддержания давления в газопроводе). По условиям договора займа, "Тираспольтрансгаз" должен вернуть или оплатить этот газ в срок до 1 марта.