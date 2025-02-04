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Евросоюз пообещал Молдавии в 2025 году 250 млн евро на стратегию энергонезависимости

Еще 60 млн евро может получить Приднестровье, но на определенных условиях

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия и Молдавия согласовали двухлетнюю стратегию энергетической независимости этой республики, предусматривающую ее поддержку в объеме 250 млн евро в 2025 году.

"Сегодня Европейская комиссия и Республика Молдова согласовали двухлетнюю комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы. Она преследует двойную цель: отделить Молдову от ненадежных поставок российской энергии и полностью интегрировать ее в энергетический рынок ЕС", - говорится в коммюнике ЕК.

"Согласно этой стратегии, общая поддержка Республики Молдова составит 250 млн евро на 2025 год, из которых 100 млн евро будут предоставлены Евросоюзом к середине апреля", - сообщается в документе.

В нем также отмечается, что в дополнение к этой общей поддержке и в рамках той же стратегии жителям Приднестровья предлагаются 60 млн евро "на определенных условиях". "Эта помощь зависит от мер, принимаемых в отношении основных свобод и прав человека в Приднестровском регионе, и исключает энергоемкие виды деятельности", - сказано в сообщении ЕК.

Как объясняют в Брюсселе, в краткосрочной перспективе этот пакет помощи поддержит молдавских потребителей, которые сталкиваются с резким ростом цен на энергию. Это, по расчетам ЕК, позволит компенсировать все излишние расходы на электроэнергию для всех домохозяйств до 110 кВт/ч ежемесячно до 31 декабря 2025 года.

Евросоюз Молдавия Приднестровье Еврокомиссия
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