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Газ для Приднестровья будет поставлять венгерская MET

В Кишиневе сообщили об отказе Тирасполя от предложенной Евросоюзом финансовой помощи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Поставлять газ в Приднестровье после 10 февраля будет компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией, сообщил агентству Moldpress премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

"Обе компании прошли проверку. MET Gas and Energy Marketing AG - трейдер природного газа на европейском рынке. Никаких нарушений национального и международного законодательства в деятельности компании JNX General Trading LLC не выявлено. Точно так же не было выявлено ни одного гражданина Молдовы, стоящего за этими компаниями", - сказал Речан.

Компания MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагаз". При этом Тирасполь будет авансом оплачивать транзитные расходы за газ, транспортируемый от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз", уточнил он.

Речан подчеркнул, что молдавские власти не будут блокировать поставки газа в Приднестровье: "Это не соглашение между правительством Республики Молдова и Россией или другими субъектами, а разрешение правительства для того, чтобы население Приднестровского региона могло получать газ и не замерзать".

Он также заявил, что Тирасполь отказался от предложения Евросоюза о помощи в размере 60 млн евро. По его словам, "в среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро было бы решением, которое освободило бы Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности, однако оно было отклонено".

"Основным условием, от которого отказался Тирасполь, было постепенное повышение тарифов для потребителей. Поэтому они не могут получить деньги из европейской помощи в размере 60 млн евро", - пояснил молдавский премьер.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, что с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают.

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявлял, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.

Вадим Красносельский Евросоюз Молдовагаз Приднестровье MET Gas and Energy Marketing AG Тираспольтрансгаз Дорин Речан
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