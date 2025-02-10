Газ для Приднестровья будет поставлять венгерская MET

В Кишиневе сообщили об отказе Тирасполя от предложенной Евросоюзом финансовой помощи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Поставлять газ в Приднестровье после 10 февраля будет компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией, сообщил агентству Moldpress премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

"Обе компании прошли проверку. MET Gas and Energy Marketing AG - трейдер природного газа на европейском рынке. Никаких нарушений национального и международного законодательства в деятельности компании JNX General Trading LLC не выявлено. Точно так же не было выявлено ни одного гражданина Молдовы, стоящего за этими компаниями", - сказал Речан.

Компания MET Gas and Energy Marketing AG будет поставлять газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагаз". При этом Тирасполь будет авансом оплачивать транзитные расходы за газ, транспортируемый от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между "Молдовагаз" и "Тираспольтрансгаз", уточнил он.

Речан подчеркнул, что молдавские власти не будут блокировать поставки газа в Приднестровье: "Это не соглашение между правительством Республики Молдова и Россией или другими субъектами, а разрешение правительства для того, чтобы население Приднестровского региона могло получать газ и не замерзать".

Он также заявил, что Тирасполь отказался от предложения Евросоюза о помощи в размере 60 млн евро. По его словам, "в среднесрочной перспективе предложение ЕС в размере 60 млн евро было бы решением, которое освободило бы Приднестровский регион от шантажа и энергетической нестабильности, однако оно было отклонено".

"Основным условием, от которого отказался Тирасполь, было постепенное повышение тарифов для потребителей. Поэтому они не могут получить деньги из европейской помощи в размере 60 млн евро", - пояснил молдавский премьер.

Поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, что с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают.

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявлял, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.