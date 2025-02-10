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В ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В палестинской группировке ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников, которое было запланировано на ближайшую субботу, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление движения.

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В группировке отметили, что приняли такое решение, так как усмотрели со стороны Израиля нарушения соглашения о прекращении огня.

В ХАМАС также добавили, что освобождение заложников отложено "вплоть до нового распоряжения".

В выходные ХАМАС отпустило трех израильских заложников.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 10 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Израиль
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