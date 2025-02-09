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ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

Однако, как заявили в организации, обстановка в анклаве нестабильна

ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода
В Дейр-эль-Балахе
Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа позволило в значительной степени предотвратить голод в анклаве, но ситуация остается сложной, заявил в интервью Associated Press (AP) заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер.

"Я думаю, что угрозу голода во многом удалось избежать. Уровень недоедания ниже, чем был до прекращения огня", - сказал он после двухдневной поездки в Израиль и сектор Газа.

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"Условия все еще ужасны, и люди до сих пор голодны. Если перемирие потерпит неудачу, если прекращение огня нарушат, то очень быстро условия, способствующие голоду, вернутся", - отметил Флетчер.

Он призвал Израиль и ХАМАС придерживаться условий перемирия. Флетчер добавил, что население Газы нуждается в более крупных объемах продовольствия и медицины, палатках и укрытиях, и что существует опасность распространения заразных заболеваний в анклаве.

AP напоминает, что согласно соглашению, Израиль будет пропускать 600 грузовиков с гумпомощью в день. По подсчетам ООН, с начала перемирия в анклав проехали 12,6 тыс. грузовиков.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа.

На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных.

На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится.

На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Израиль ХАМАС ООН Том Флетчер
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