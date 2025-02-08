Бойцы ХАМАС освободили трех израильских заложников в Газе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС вернуло свободу в субботу трем израильским заложникам, сообщает The Times of Israel.

Речь идет от трех мужчинах: Эли Шараби, Оре Леви и Охаде Бен Ами. Сначала их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста, а затем - израильским военным. В настоящее время все трое уже на израильской территории.

Освобождение заложников прошло в рамках первого этапа перемирия между Израилем и ХАМАС.