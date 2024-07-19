Поиск

США ввели санкции в отношении двух предполагаемых хакеров из РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - США в пятницу включили в санкционные списки двух россиян, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к хакерской деятельности против значимых элементов американской инфраструктуры.

"США вводят санкции против двух членов российской хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) за роль в кибероперациях против важных объектов инфраструктуры США", - говорится в заявлении представителя госдепа Мэттью Миллера.

По данным Минфина США, под санкциями оказались Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова.

В заявлении отмечается, что CARR, по мнению Вашингтона, с 2022 года проводит кибератаки, в том числе против Украины.

Госдеп сообщает, что в конце 2023 году CARR взяла на себя ответственность за подрыв работы промышленных систем управления нескольких американских и европейских объектов инфраструктуры.

США РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Несколько десятков человек погибли в студенческих беспорядках в Бангладеш

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности

Речь Трампа на партийной конференции стала рекордной по продолжительности

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Глава CrowdStrike заявил о выявлении причины глобального компьютерного сбоя

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Microsoft удалось восстановить работу части сервисов

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Технический сбой привел к отмене рейсов и срыву работы ТВ-каналов по всему миру

Brent подешевела до $84,74 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });