США ввели санкции в отношении двух предполагаемых хакеров из РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - США в пятницу включили в санкционные списки двух россиян, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к хакерской деятельности против значимых элементов американской инфраструктуры.

"США вводят санкции против двух членов российской хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn (CARR) за роль в кибероперациях против важных объектов инфраструктуры США", - говорится в заявлении представителя госдепа Мэттью Миллера.

По данным Минфина США, под санкциями оказались Денис Дегтяренко и Юлия Панкратова.

В заявлении отмечается, что CARR, по мнению Вашингтона, с 2022 года проводит кибератаки, в том числе против Украины.

Госдеп сообщает, что в конце 2023 году CARR взяла на себя ответственность за подрыв работы промышленных систем управления нескольких американских и европейских объектов инфраструктуры.