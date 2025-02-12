Эрдоган заявил, что Израиль должен возместить нанесенный Газе ущерб в $100 млрд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Израиль обязан компенсировать нанесенный сектору Газа ущерб, который составил почти $100 млрд, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Израиль должен компенсировать ущерб в размере почти $100 млрд, нанесенный в результате длившейся 15 месяцев израильской агрессии в Газе", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте.

Турецкий лидер также считает, что "нельзя более откладывать создание суверенного и территориально целостного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

По его словам, пока палестинцы и сектор Газа не обретут мир, обеспечить стабильность в других странах Ближнего Востока невозможно.

Накануне, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в Путраджайе, Эрдоган призвал Израиль "прекратить оккупацию палестинских территорий" и возместить ущерб, нанесенный им сектору Газа.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна была освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключённых, но пока освободила только троих. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.