Трамп рассчитывает получить сектор Газа бесплатно

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - США не будут платить ни за что, но получат сектор Газа, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы не будем ничего покупать, мы будем владеть этой территорией. И мы сохраним ее, и мы обеспечим мир там", - сказал он во время приветственной церемонии короля Иордании Абдаллы II в Белом доме.

Трамп добавил, что сектор Газа под руководством США будет успешно развиваться.

Он отметил, что, согласно его плану палестинцев, "переселят в красивые места", у них будет безопасность и доступ к медицине. В частности, по словам президента США, принять жителей сектора Газа могла бы Иордания.

Ранее в феврале Трамп говорил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве.