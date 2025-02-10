ЦАХАЛ привели в "наивысшую готовность" в связи с ситуацией с заложниками в Газе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал распоряжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перейти в состояние "наивысшей готовности" после того, как в ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Я дал ЦАХАЛ распоряжение перейти в состояние наивысшей готовности к любому возможному сценарию в секторе Газа и к защите приграничных поселений", - заявил он.

Кац подчеркнул, что действия ХАМАС являются нарушением соглашения о перемирии, а также отметил, что Израиль "не вернется к реальности 7 октября".

Ранее в понедельник в ХАМАС приняли решение отложить освобождение очередной группы заложников. В группировке отметили, что приняли такое решение, так как усмотрели со стороны Израиля нарушения соглашения о прекращении огня.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тыс. находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.