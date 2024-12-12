Рютте счел, что страны НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2% ВВП

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Странам НАТО следует значительно наращивать расходы на оборону, заявил в четверг генсек альянса Марк Рютте.

"В 2023 году союзники согласились инвестировать как минимум 2% ВВП. Но я скажу вам, что нам понадобится намного больше, чем 2%", - сказал он, выступая в Брюсселе.

По его словам, ошибочно полагать, что для поддержания мира не нужна сильная оборона.

"Некоторые считают, что сильная оборона - это не путь к миру. Они не правы, потому что без сильной обороны нет долгосрочной безопасности, а без безопасности - нет свободы для наших детей и внуков, нет школ, нет больниц, нет ничего", - отметил Рютте.