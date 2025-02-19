В Эстонии в 2026 году расходы на оборону превысят 4% ВВП

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии в 2026 году расходы на оборону превысят 4% валового внутреннего продукта, заявил порталу ERR министр обороны Ханно Певкур.

"Могу вам подтвердить, что сумма на следующий год заметно превысит 4% ВВП. Насколько точно превысит, будет зависеть от экономического прогноза", - сказал он.

По его словам, по ныне действующей версии государственной бюджетной стратегии оборонные расходы в 2026 году должны были составить 3,7% ВВП.

Точная сумма будет зависеть от согласованных странами НАТО возможностей в июне 2025 года.

Кроме того, будут рассмотрены дополнительные потребности Сил обороны, связанные с собственным военным планированием Эстонии, а также расходами на прием союзных войск, отметил министр.

"Мы уже через пару недель будем готовы ознакомить правительство с нашими исходными расчетами размера оборонных расходов в следующие четыре года", - сказал Певкур.