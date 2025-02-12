В Белоруссии освободили осужденного гражданина США

Также освобождены два гражданина Белоруссии, всех троих уже привезли в Литву

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Белорусская сторона освободила гражданина США, отбывавшего наказание в белорусской тюрьме, сообщает The New York Post со ссылкой на Белый дом.

Американец "предпочел остаться анонимным", поэтому его имя названо не будет, сказал журналистам спецпосланник США по вопросам заложников Адам Бёлер.

Помимо него, Белоруссия освободила еще двух своих граждан, это журналист Андрей Кузнечик и активистка Алена Мовшук. Как сообщила посол США в Литве Кара Макдональд, все трое уже находятся в Литве.

11 февраля в России был освобожден ранее осужденный по статье о наркотиках бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель. Сообщалось, что его вывез спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. В Кремле подтвердили, что Фогеля освободили в обмен на освобождение в США гражданина России.

На встрече в Белом доме с Фогелем президент США Дональд Трамп объявил, что на следующий день будет освобожден еще один американец.