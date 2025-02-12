Александр Винник, о возможности обмена которого сообщали СМИ, пока находится в США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Защита россиянина Александра Винника, которого судят в США, на фоне сообщений в западных СМИ о его возможном обмене заявляет, что он находится в Америке.

"Господин Винник продолжает находиться в США, и наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата", - сообщил "Интерфаксу" адвокат россиянина Александр Бух.

Он добавил, что недавно состоялось слушание в федеральном суде штата Флорида по делу Винника. "Однако в силу решения судьи материалы слушания засекречены, и мы не можем комментировать его ход и содержание", - сказал адвокат.

"Можем лишь отметить, что профессиональная юридическая защита, качественный политический анализ и соответствующие лоббистские механизмы порой способны существенно влиять на развитие событий. Приговор по делу неоднократно переносился, и это во многом обусловлено политическим ландшафтом, при котором определенные административные изменения могут сыграть в пользу нашего клиента",- заявил Бух.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что США могут выдать Винника на родину в обмен на осужденного в России по делу о контрабанде наркотиков американца Марка Фогеля

Вечером 11 февраля советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Россия освободила Марка Фогеля в рамках обмена. По данным газеты The New York Times, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетел в Москву на личном самолете, на котором затем вывез Фогеля из России.

В 2022 году Фогель, бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве, был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Фогель полностью признал вину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 12 февраля, что Москва и Вашингтон договорились об освобождении не только Фогеля, но и россиянина, который в настоящее время находится в американской тюрьме, на днях он вернется на родину.