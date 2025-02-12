Сенат США утвердил Габбард главой Нацразведки

Тулси Габбард Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США поддержал кандидатуру Тулси Габбард на пост главы Национальной разведки, сообщают американские СМИ. За ее кандидатуру высказались 52 сенатора, против - 48.

На прошлой неделе комитет верхней палаты Конгресса по разведке с перевесом в один голос утвердил Габбард.

На слушаниях она заявляла, что в случае утверждения окажет президенту США Дональду Трампу всю необходимую поддержку в сфере разведданных для того, чтобы добиться завершения военного конфликта на Украине.

Тулси Габбард родилась в 1981 году. Она выросла в штате Гавайи, окончила Гавайский тихоокеанский университет. Служила в Национальной гвардии США, является ветераном Иракской войны. Ей присвоено звание подполковника.

В 2020 году Габбард приняла участие в президентских праймериз Демократической партии США. Выбыв из гонки, она поддержала кандидата от демократов Джо Байдена. В 2022 году покинула Демократическую партию, назвав однопартийцев "разжигателями войны". На президентских выборах 2024 года активно поддерживала Трампа, помогала ему готовиться к дебатам с кандидатом от демократов - вице-президентом Камалой Харрис.

Ее выдвижение на пост главы Нацразведки вызвало широкую критику в США, так как Габбард в прошлые годы в ряде случаев высказывалась в поддержку России.