Сенат США проголосовал за назначение Кэша Пателя на должность директора ФБР

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сенат США в четверг одобрил назначение Кэша Пателя на пост директора ФБР, сообщает Axios.

По данным портала, "за" проголосовал 51 сенатор, "против" - 49. Среди республиканцев кандидатуру Пателя не поддержали только сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски, представляющая Аляску.

На прошлой неделе юридический комитет Сената 12 голосами против 10 рекомендовал провести сенатское голосование по кандидатуре Пателя.

Кашьяп Прамод Винод Кэш Патель родился 25 февраля 1980 года в Нью-Йорке. Его воспитывали в индуистской вере. Изучал уголовное право, международное право и историю сначала в университете Ричмонда затем в Университетском колледже в Лондоне. Стал доктором права в 2005 году. Член Республиканской партии. Много лет является верным союзником президента США Дональда Трампа.

Начинал карьеру в качестве государственного защитника. В 2014 году его взяли на должность судебного адвоката в Отдел нацбезопасности Минюста США. Работал старшим советником по борьбе с терроризмом, а затем старшим помощником председателя комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Будучи помощником конгрессмена от Калифорнии Девина Нуньеса, Патель помогал республиканцам во время расследований в отношении Трампа в 2016 году. Он пытался уличить демократов в предвзятости к Трампу и его команде.

В 2019 году стал сотрудником Совета нацбезопасности при президенте Трампе, работал над такими задачами, как ликвидация командиров ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещенная в РФ). В итоге стал старшим директором Управления по борьбе с терроризмом - должность, созданная для него.

В 2020 году Патель стал первым заместителем и. о. директора Нацразведки Ричарда Греннела.

В ноябре 2020 года Трамп уволил министра обороны Марка Эспера и назначил Пателя начальником штаба и. о. министра обороны Кристофера Миллера.

На этой должности Патель занимался координацией работы Пентагона с переходной командой избранного президента Джо Байдена. Также он поддержал инициативу по отделению Агентства национальной безопасности от Киберкомандования США.

В ноябре 2024 года Трамп назвал Пателя кандидатом на пост директора ФБР вместо Кристофера Рэя.

Патель давно известен критикой министерства юстиции США, ФБР и ЦРУ. В своих мемуарах он призывал провести "всеобщую чистку" в Минюсте и ФБР, уволить многих представителей руководства и преследовать по закону тех, кто, по его мнению, злоупотреблял полномочиями в политических целях. Он известен как критик методов слежки со стороны правительственных ведомств и сторонник концепции "глубинного государства" - теория согласно которой в США существуют скоординированная группа или группы неизбранных государственных служащих, влияющих на политику без оглядки на демократически избранное руководство.