Трамп предложил кандидатуру Тулси Габбард на пост главы Нацразведки США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул кандидатуру бывшего члена Конгресса Тулси Габбард на пост директора Нацразведки, сообщают в среду американские СМИ.

"С радостью сообщаю, что бывшая конгрессвуман, подполковник запаса Талси Габбард займет пост директора Национальной разведки", - говорится в заявлении Трампа.

Чтобы Габбард заняла эту должность, ее кандидатуру должны утвердить в Сенате США.

Габбард родилась в 1981 году. Она офицер запаса армии США, была членом Палаты представителей от штата Гавайи с 2013 по 2021 год, причем представляла Демократическую партию.

Тем не менее Габбард периодически критиковала действия американских президентов Барака Обамы и Джо Байдена, ее однопартийцев. В 2022 году она покинула Демократическую партию и объявила себя независимым политиком. В 2024 году присоединилась к республиканцам, регулярно выступала на предвыборных митингах Трампа.