Поиск

Трамп предложил кандидатуру Тулси Габбард на пост главы Нацразведки США

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул кандидатуру бывшего члена Конгресса Тулси Габбард на пост директора Нацразведки, сообщают в среду американские СМИ.

"С радостью сообщаю, что бывшая конгрессвуман, подполковник запаса Талси Габбард займет пост директора Национальной разведки", - говорится в заявлении Трампа.

Чтобы Габбард заняла эту должность, ее кандидатуру должны утвердить в Сенате США.

Габбард родилась в 1981 году. Она офицер запаса армии США, была членом Палаты представителей от штата Гавайи с 2013 по 2021 год, причем представляла Демократическую партию.

Тем не менее Габбард периодически критиковала действия американских президентов Барака Обамы и Джо Байдена, ее однопартийцев. В 2022 году она покинула Демократическую партию и объявила себя независимым политиком. В 2024 году присоединилась к республиканцам, регулярно выступала на предвыборных митингах Трампа.

Джо Байден Дональд Трамп Конгресс США Талси Габбард
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп выдвинул сенатора Рубио на пост госсекретаря США

Сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн стал лидером республиканцев в Сенате

Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме

Трамп пошутил насчет третьего срока в Белом доме

Байден принял Трампа в Белом доме

Байден принял Трампа в Белом доме

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

СМИ узнали об обсуждении Европой украинского урегулирования с учетом территориальных уступок Киева

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений

Власти Израиля не получали уведомлений от Турции относительно разрыва отношений
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });