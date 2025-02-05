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Комитет Сената США одобрил кандидатуру Габбард на пост главы Нацразведки

Комитет Сената США одобрил кандидатуру Габбард на пост главы Нацразведки
Тулси Габбард, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом на должность директора Национальной разведки США
Фото: AP/TASS

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Сената по разведке с перевесом в один голос одобрил кандидатуру Тулси Габбард на пост директора Национальной разведки, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios.

Габбард поддержали девять сенаторов, восемь проголосовали против.

Как отмечает портал, Габбард столкнулась с "жесткими вопросами" на слушаниях по утверждению ее кандидатуры, в том числе про американские биологические лаборатории на Украине и о поездке в Сирию. Поддержкой она смогла заручиться только после того, как отказалась добиваться помилования экс-сотрудника Агентства нацбезопасности Эдварда Сноудена, обещала предоставлять комитету информацию о поездках за границу.

Теперь кандидатуру Габбард должен утвердить полный состав Сената США.

Тулси Габбард США Национальная разведка
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