Трамп сообщил, что провел очень хороший разговор с Зеленским

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил надежду на продуктивные переговоры между Зеленским и американской делегацией на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы обсудили множество тем, связанных с войной, в частности, встречу, которая должна пройти в пятницу в Мюнхене... я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными", - написал Трамп в Truth Social.

Он отметил, что "беседа прошла очень хорошо".

Американскую делегацию в Мюнхене возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Ожидается, что они проведут переговоры с Зеленским.

Ранее 12 февраля Трамп провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом разговоре он рассказал, что они договорились начать переговорный процесс по украинскому урегулированию.