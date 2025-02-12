Поиск

Трамп намерен после беседы с Путиным немедленно позвонить Зеленскому

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился по телефону с президентом России Владимиром Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

"Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас", - написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, оба лидера согласились, что хотят положить конец "миллионам смертей" в украинском конфликте. Также они согласились тесно работать по этому вопросу, в частности, "посещать страны друг друга".

Американский президент сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом.

Трамп выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине: "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени".

Телефонный разговор с Путиным он назвал "длинным и очень продуктивным". По его словам, они, кроме Украины, обсудили Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта.

О разговоре сообщил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, беседа продолжалась почти полтора часа, два лидера договорились об организации личной встречи, Путин пригласил Трампа в Россию. Кроме того, они обсуждали обмен гражданами и урегулирование украинского конфликта.

Дональд Трамп США Украина Владимир Путин Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 12 февраля

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Путин и Трамп согласились с необходимостью переговоров для урегулирования украинского конфликта

Путин и Трамп договорились об организации личной встречи

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

New York Post сообщила о согласовании Трампом обмена Фогеля на Винника

Спецпосланник Трампа рассказал о помощи саудовского принца в освобождении Фогеля

Шеф Пентагона констатировал, что Киев не в состоянии вернуть прежние территории

Шеф Пентагона констатировал, что Киев не в состоянии вернуть прежние территории

ОПЕК+ в январе снизила добычу нефти на 100 тыс. б/с

Власти Швейцарии одобрили выделение 1,58 млн евро на восстановление Украины

В МИД Судана заявили о взаимопонимании с Москвой по строительству военно-морской базы РФ

В Кремле освобождение Фогеля назвали частью обмена

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5845 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне36 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2170 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });