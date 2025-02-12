Трамп намерен после беседы с Путиным немедленно позвонить Зеленскому

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился по телефону с президентом России Владимиром Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

"Мы согласились, что наши команды должны немедленно начать переговоры, и мы начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его об этой беседе. Этим я займусь прямо сейчас", - написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, оба лидера согласились, что хотят положить конец "миллионам смертей" в украинском конфликте. Также они согласились тесно работать по этому вопросу, в частности, "посещать страны друг друга".

Американский президент сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майку Уолцу и спецпосланнику Стиву Уиткоффу заняться переговорным процессом.

Трамп выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине: "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени".

Телефонный разговор с Путиным он назвал "длинным и очень продуктивным". По его словам, они, кроме Украины, обсудили Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта.

О разговоре сообщил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, беседа продолжалась почти полтора часа, два лидера договорились об организации личной встречи, Путин пригласил Трампа в Россию. Кроме того, они обсуждали обмен гражданами и урегулирование украинского конфликта.