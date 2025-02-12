Трамп сообщил о продуктивном и длительном разговоре с Путиным

Президенты обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику и ИИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

"Я только что провел длинный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом Путиным", - написал он в соцсети Truth Social.

Он отметил, что они, помимо прочего, обсудили ситуацию на Украине, Ближний Восток, тему энергетики и искусственного интеллекта.

Трамп после этого разговорам выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине: "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени".

О разговоре сообщил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, беседа продолжалась почти полтора часа, два лидера договорились об организации личной встречи, Путин пригласил Трампа в Россию. Кроме того, они обсуждали обмен гражданами и урегулирование украинского конфликта.