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Шеф Пентагона констатировал, что Киев не в состоянии вернуть прежние территории

Шеф Пентагона констатировал, что Киев не в состоянии вернуть прежние территории
Министр обороны США Пит Хегсет
Фото: Alex Wong/Getty Images)

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Украине не следует ставить перед собой задачу возвращения к границам, которые у нее были до 2014 года, заявил в среду шеф Пентагона Пит Хегсет.

"Мы, как и вы, хотим видеть суверенную и процветающую Украину, но мы должны начать с признания того факта, что возвращение Украины к границам, которые у нее были до 2014 года, - это нереалистичная цель", - заявил он перед встречей глав МИД стран НАТО.

"Погоня за этой недостижимой целью лишь продлит войну и принесет больше страданий", - добавил Хегсет, слова которого приводят американские СМИ.

Пентагон Украина Пит Хегсет
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