Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В НАТО никогда не обещали, что Украина станет членом альянса по завершении украинского конфликта, заявил генсек организации Марк Рютте.

"В Вашингтоне страны НАТО объявили о приверженности будущему членству Украины в НАТО, но никогда не было договоренности о том, что когда начнутся мирные переговоры, то они закончатся именно вступлением Украины в альянс", - сказал он на пресс-конференции.

Генсек НАТО добавил, что членство "могло бы быть вариантом", но никогда об этом не было четкой договоренности.

Комментируя контакты президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, Рютте отметил, что министры обороны НАТО во время встречи в Брюсселе "приняли к сведению" эту инициативу.

В июле 2024 года участники саммита НАТО подтвердили, что пригласят Украину в альянс, когда настанет подходящее время, и добавили, что считают этот процесс необратимым.