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Госсекретарь США посетит Саудовскую Аравию, Израиль и ОАЭ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио после работы на конференции по безопасности и на совещании глав МИД G7 в Мюнхене нанесет визиты в страны Ближнего Востока, сообщил госдеп.

Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ в период с 15 по 18 февраля, "контакты госсекретаря Рубио с высокопоставленными должностными лицами будут способствовать продвижению интересов США в развитии регионального сотрудничества, стабильности и мира", говорится в сообщении.

Центральными темами дискуссий станут освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, переход ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа, а также "противодействие дестабилизирующей деятельности" Ирана и связанных с ним сил, отметил госдеп.

Американские СМИ обращают внимание, что для Рубио это будет первая поездка в регион с момента вступления в должность и происходить она будет "на фоне шумихи" вокруг плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Министры иностранных дел пяти арабских стран и высокопоставленный палестинский чиновник направили Рубио письмо, "выражая обеспокоенность планом Трампа по выселению палестинцев из Газы", потребовав, чтобы палестинцы "участвовали в процессе восстановления" анклава.

Трамп ранее заявил, что население Газы следует переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Израилю следует передать США сектор Газа по завершении боевых действий, и США смогут "аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле".

Госдеп США Марко Рубио Ближний Восток
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