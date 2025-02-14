Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

Рубио намерен отправиться другим бортом

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: AP/TASS

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Самолет, на борту которого находятся направлявшиеся на Мюнхенскую конференцию по безопасности госсекретарь США Марко Рубио и председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш, возвращается на авиабазу под Вашингтоном по техническим причинам, передает Associated Press (АР).

"Самолет развернулся и возвращается на объединенную авиабазу Эндрюс", - сообщила представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

Она пояснила, что борт столкнулся с "механической проблемой" и уточнила, что "госсекретарь намерен продолжить свою поездку в Германию и на Ближний Восток другим самолетом".

Накануне Госдеп сообщил, что Рубио после работы на конференции по безопасности и на совещании глав МИД G7 в Мюнхене нанесет визиты в страны Ближнего Востока.

Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ в период с 15 по 18 февраля, "контакты госсекретаря Рубио с высокопоставленными должностными лицами будут способствовать продвижению интересов США в развитии регионального сотрудничества, стабильности и мира", отметил госдепартамент.