Главы МИД пяти арабских стран выступили против выcеления палестинцев из Газы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта и Иордании, а также советник президента Палестины Хусейн аль-Шейх направили письмо госсекретарю США Марко Рубио, в котором выступили против планов президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа, сообщает Axios.

Как следует из письма, с копией которого удалось ознакомиться порталу, Ближний Восток уже "обременен самым большим количеством перемещенных лиц и беженцев в мире".

"Мы должны проявлять бдительность, чтобы не увеличить риск для региональной стабильности путем дальнейшего перемещения населения, даже если это временно, поскольку это увеличивает риск радикализации и беспорядков в регионе в целом", - цитирует письмо портал.

Министры подчеркнули, что любое восстановление в Газе должно осуществляться с участием палестинских жителей.

"Палестинцы будут жить на своей земле и помогать в ее восстановлении, и они не должны быть лишены права голоса во время реконструкции и должны взять на себя ответственность за этот процесс при поддержке международного сообщества", - добавили они.

Главы МИД предостерегли Рубио от возможной депортации палестинцев Израилем.

"Палестинцы не хотят покидать свою землю. Мы безоговорочно поддерживаем их позицию. Такой шаг придаст конфликту новое опасное измерение", - написали они.

При этом министры отметили, что их страны хотят работать в соответствии с "видением мира" президента Трампа на Ближнем Востоке.

По их мнению, лучший способ - создать два государства. Они подчеркнули, что готовы обеспечить региональные условия, которые гарантируют безопасность Израиля и палестинцев.

Axios сообщает, что письмо было доставлено в госдеп в понедельник послами пяти арабских стран.

За последнюю неделю Трамп трижды публично высказывался о своей идее переселения палестинцев из Газы в Египет и Иорданию на время проведения восстановительных работ.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил Axios, что процесс восстановления может занять 10-15 лет, и подчеркнул, что в настоящее время Газа "непригодна для жизни".