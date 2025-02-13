Спецпосланник Трампа по РФ и Украине отправится с визитом в Германию, Бельгию и Украину

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента США Дональда Трампа и специальный представитель по России и Украине Кит Келлог посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля, сообщает госдепартамент.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, поездка Келлога будет направлена на то, чтобы "продвигать цель президента Трампа по обеспечению мира на Украине с помощью силы и отстаиванию интересов национальной безопасности Соединенных Штатов Америки".

Спецпосланник примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиру НАТО и ЕС в Брюсселе.

Здесь он встретится с европейскими союзниками, которые "готовы сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы положить конец войне России против Украины и восстановить стабильность в Европе".

На Украине Келлог встретится с правительственными чиновниками и частными лицами.

Госдепартамент напоминает, что "президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что боевые действия необходимо прекратить", и США "готовы поддержать долгосрочное решение".

"Специальный посланник президента Келлог намерен проводить жесткую дипломатию, которая потребуется для достижения цели президента", - заявили в госдепе.

Ранее Трамп выразил мнение, что "в недалеком будущем будет достигнуто прекращение огня".

"Я думаю, что они должны заключить мир", - заявил президент США, комментируя ситуацию между Россией и Украиной.

По его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому "придется сделать то, что он должен сделать".