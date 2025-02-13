Молдовагаз в четверг продолжит поставки газа в ПМР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Молдовагаз" в четверг продолжит поставки газа в Приднестровье, будет поставлено 2,7 млн кубометров, которые приобретены на Румынской товарной бирже, сообщил и.о. председателя правления компании Вадим Чебан.

"Второй день подряд, а именно 12 февраля 2025 года, АО "Молдовагаз" приобрело за счет финансовых средств ООО "Тираспольтрансгаз", выплаченных авансом (включая НДС), на торговой площадке ООО "Румынская товарная биржа" (Romanian Commodities Exchange) природный газ в объеме 28 тыс. 728 МВт.ч (около 2,7 млн кубических метров) с условием поставки на следующий день (13 февраля 2025 года) потребителям левобережья Днестра", - написал Чебан в своем телеграм-канале.

11-12 февраля "Молдовагаз" поставил в Приднестровье 5,59 млн кубометров газа, в том числе 11 февраля 3 млн кубометров в качестве займа на основании решения молдавских властей и 2,59 млн кубометров, купленных на румынской бирже.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщал, что с 13 февраля поставки газа в ПМР начнет венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG в объеме до 3 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают.

Молдавская госкомпания Energocom за 1-10 февраля приобрела и поставила в Приднестровский регион 26,456 млн кубометров газа за счет гранта ЕС в 20 млн евро. Закупочная цена составила около 600 евро/1 тыс. кубометров плюс 25% за прочие сборы, логистические и транспортные издержки. Закупки производились на биржах Румынии и Болгарии, а поставки осуществлялись по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы-Унгены.

Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский сообщал, что после 10 февраля газ для Приднестровья будет закупаться за счет российского кредита.

Планируется, что поставки будет осуществлять MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией на основании контракта, заключенного с "Молдовагазом". При этом Тирасполь будет авансом оплачивать транзитные расходы за газ, транспортируемый от границы с Молдавией в регион на основе соглашения между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом".