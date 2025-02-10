Глава Приднестровья отметил, что ПМР получит газ из Венгрии за счет кредита от РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Приднестровье после 10 февраля будет получать газ из Венгрии при технической и кредитной поддержке России, сообщил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей министерства энергетики РФ за помощь", - написал Красносельский в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что с 1 по 10 февраля Приднестровье за счет гранта ЕС на 20 млн евро импортировало 26,275 млн кубометров газа.

Далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии "Молдовагаза", отметил Красносельский, сославшись на принятое молдавской комиссией по ЧС положительное решение на этот счет.

"Приднестровцев хочу успокоить. Республика будет обеспечена газом. Энергосистема стабилизируется", - добавил он.

Ранее в понедельник глава молдавского правительства Дорин Речан сообщил, что поставки газа в Приднестровье после 10 февраля будет осуществлять компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией.

Он также заявил, что Тирасполь отказался от предложения Евросоюза о помощи в размере 60 млн евро из-за условия о повышении тарифов для потребителей.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают.