Поиск

Глава Приднестровья отметил, что ПМР получит газ из Венгрии за счет кредита от РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Приднестровье после 10 февраля будет получать газ из Венгрии при технической и кредитной поддержке России, сообщил лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Венгерская поставка стала возможна при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей министерства энергетики РФ за помощь", - написал Красносельский в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что с 1 по 10 февраля Приднестровье за счет гранта ЕС на 20 млн евро импортировало 26,275 млн кубометров газа.

Далее Приднестровье будет обеспечиваться газом венгерской компанией при участии "Молдовагаза", отметил Красносельский, сославшись на принятое молдавской комиссией по ЧС положительное решение на этот счет.

"Приднестровцев хочу успокоить. Республика будет обеспечена газом. Энергосистема стабилизируется", - добавил он.

Ранее в понедельник глава молдавского правительства Дорин Речан сообщил, что поставки газа в Приднестровье после 10 февраля будет осуществлять компания из Венгрии MET Gas and Energy Marketing AG, которая получит оплату от JNX General Trading LLC из Дубая и доставит газ до границы с Молдавией.

Он также заявил, что Тирасполь отказался от предложения Евросоюза о помощи в размере 60 млн евро из-за условия о повышении тарифов для потребителей.

Ранее сообщалось, что поставки газа в Приднестровье были возобновлены с 1 по 10 февраля за счет средств ЕС на 20 млн евро после того, как с 1 января поставки российского газа в регион были прекращены на фоне отказа Украины продлевать соглашение о транзите и спора вокруг долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" на $709 млн, который молдавские власти не признают.

Приднестровье Венгрия ЕС Молдавия Молдовагаз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

В ЕС обещали принять меры по удешевлению электроэнергии для потребителей

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

В НАТО обещали задерживать суда в Балтийском море лишь в исключительных случаях

В НАТО обещали задерживать суда в Балтийском море лишь в исключительных случаях

Газ для Приднестровья будет поставлять венгерская MET

Три китайских телеком-оператора интегрировали в свои сервисы ИИ-модель DeepSeek

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп рассматривает Газу как объект недвижимости, которым США нужно завладеть

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в подходящее время"

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в подходящее время"

Финляндия направила самолет-разведчик к месту повреждения танкера в Усть-Луге

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });