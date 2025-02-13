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Япония и США проведут 24-27 февраля учения по противоракетной обороне

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США с 24 по 27 февраля проведут совместные учения по противоракетной и противовоздушной обороне, сообщил японский Объединенный комитет начальников штабов.

Учения будут проходить на территории Японии.

"Целью учений является совершенствование тактических навыков, укрепление сотрудничества и повышение оперативной совместимости с целью создания надежной сети противоракетной обороны между Японией и Соединенными Штатами... для активного содействия миру и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

На учениях, в частности, будут отрабатываться имитация противодействию ударам баллистических ракет, совместные операции по противовоздушной обороне.

В учениях будут задействованы сухопутные и военно-морские части Сил самообороны Японии, 94-е командование противовоздушной и противоракетной обороны, 38-я артиллерийская бригада ПВО, корабли 7-го флота и 5-я воздушная армия Вооруженных сил США. Эти учения проводятся уже в восьмой раз, начиная с 2017 года.

США Япония ПВО
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