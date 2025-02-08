Трамп и Исиба выступили с заявлением по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Укрепление сотрудничества между США и Японией в области безопасности является основой для обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, заявили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

"Оба лидера (...) подчеркнули, что альянс США и Японии остается краеугольным камнем мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров Трампа и Исибы в Вашингтоне.

В документе отмечается, что "Япония подтвердила приверженность фундаментальному укреплению собственных оборонных возможностей".

США со своей стороны "подчеркнули непоколебимую приверженность обороне Японии, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные".

На своей первой официальной встрече лидеры двух стран заявили о решимости стремиться к американо-японским отношениям, которые будут поддерживать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион.